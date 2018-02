ناشط تونسي: هناك أكثر من 1300 جثمان لمواطنين تونسيين بالثلاجات في ليبيا

المتوسط:

كشف الناشط السياسي والمدير التنفيذي للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي التونسي السابق منصف المرزوقي جنيدي طالب، عن وجود ما يزيد من ألف وثلاثمائة جثمان لتونسيين في ثلاجات في ليبيا لقوا مصرعهم في المعارك التي تدور في ليبيا.

وطالب جنيدي، السلطات التونسية إلى التدخل العاجل لجلب جثامين القتلى وتسليمهم إلى أهاليهم، والتنسيق مع الأطراف الليبية للوصول إلى المعتقلين للتحقيق معهم ونقلهم إلى تونس.

