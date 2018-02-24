القوات الخاصة: غير مسؤولين عن التصرفات فردية

أعربت عناصر القوات الخاصة “الصاعقة” بإمرة اللواء ونيس بوخماده، عن استنكارها لجميع الأعمال التي تخل بالأمن العام وأمن المواطن.

وأكدت المجموعة في بيان أصدرته اليوم السبت، وتحصلت بوابة أفريقيا الإخبارية على نسخة منه، أنها وجميع أبناء الوطن خاضعة تحت طائلة القانون، وأن القوات الخاصة غير مسؤولة عن أي تصرفات فردية تصدر من بعض الأفراد الغير منضبطين والمحسوبين علي هذه المؤسسة العسكرية، لافتة إلى أن سائر أفعال هؤلاء الأشخاص لا تمثل القوات الخاصة كوحدة عسكرية عريقة ومنضبطة كافحت وناضلت رغم كل الظروف، وضعف الإمكانيات.

كما أكدت المجموعة في بيانها، أنها كوحدة عسكرية منضبطة تنطوي تحت القيادة العامة للقوات المسلحة المتمثلة في المشير/ خليفة حفتر، ورئاسة الأركان العامة بإمرة الفريق /عبدالرازق الناظوري، مشيرة إلى أنها تسعى لإستباب الأمن وفرضه، منبهة بضرورة عدم جزّها وإدخالها في ما يقترفه أفراد عشوائيين، وغير منضبطين من أعمال مُضلّه أو مغْرية، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستظل دائما تحت مظلّة القانون ولن تحيد عنها، وأن هدفها واحد وهو نصره الحق.

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