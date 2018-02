المتوسط:

كشفت قوات مكافحة الإرهاب في شرق ليبيا عن اعتقالها لمواطن مصري ينتمي لجماعة الإخوان ويدعى السعيد القرضاوي.

وأكدت قوات مكافحة الإرهاب الليبية، خلال بيان لها اليوم السبت، إن “المعتقل يدعى السعيد مسعود عثمان القرضاوي، مصري ومن مواليد محافظة كفر الشيخ ويعمل طبيبا”.

وذكرت القوات، ” أن القرضاوي نشر عددا من الرسائل التحريضية ضد الجيش الوطني الليبي عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك”.

