لقاءات هامة على هامش المؤتمر الليبي التركي للاستثمار

زار كل من وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة و وزير الاقتصاد الطاهر الجيهمي ،جناح مصرف الجمهورية – الراعي الذهبي- للمؤتمر الليبي التركي للاستثمار والتنمية المقام في مدينة اسطنبول التركية من 24 الى 25 فبراير .

و أكد سيالة و الجيهمي على اهمية دور المصارف التجارية في اعادة الاعمار من خلال دورهم التنموي والاستثماري على ان يتم الدفع بوضع الخطط والبرامج والرؤى لعودة الشركات التركية للاستثمار .

وبحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق ،فإن بعض من الشركات التركية المعروفة بمجموعة (الدك) التركية وبعض الشخصيات المصرفية وشركات الاستمثار والمقارولات ،قامت بزيارة الى جناح مصرف الجمهورية وتم الحديث مطولا في مختلف الجوانب الاقتصادية والتنموية والاستثمارية نظرا لأهمية ودور مصرف الجمهورية في الدفع بعجلة الاستثمار باعتباره من اكبر البنوك الليبية .

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