إدارة البحث الجنائي بنغازي تطيح بمتهمين يقومون بتزوير المستندات

بنغازي 24 فبراير 2018 (وال)- ألقت إدارة البحث الجنائي بنغازي القبض على متهمين يقومون بتزوير المستندات المتمثلة في رخص تجارية وشهادات جامعية وعدة مستندا أخرى مقابل حصولهم على أموال.

وأفادت إدارة البحث الجنائي بنغازي، أنه وبعد ورود معلومات إلى أحد أعضاء التحريات في قسم التزييف والتزوير بالإدارة مفادها وجود شخص يقطن في مدينه الأبيار يقوم بتزوير الرخص التجاريه.

وبعد أعداد تقرير وعرضه على السيد رئيس القسم وجه بالعمل على أعداد كمين وضبط المذكور .

وكشف الإدارة عن أنه تم التواصل مع ” وسيط” – للوصول للمتهم- عن طريق أحد أعضاء الإدارة والأتفاق معه على أعداد رخصة تجاريه وإرسال صوره شخصيه وبيانات الاسم.

وذكرت إدارة البحث الجنائي أنه بعد يومين أتصل بالعضو وأخطره بأن الرخصة جاهزة وتم الأتفاق على تحديد الزمان والمكان .

وعند حضوره للمكان المتفق عليه قام الأعضاء بضبطه وبالانتقال إلى مقر القسم وبتفتيش المركبة التي كان يستقلها عُثر على إفادة تخرج من جامعة بنغازي مرفق بها كشف درجات وبالاستدلال معه والاستفسار عن صحة الإفاده وكشف الدرجات المرفق بها أفاد بأنها مزوره وأنه كان بصدد تسليمها بعد الانتهاء من تسليم الترخيص واستلام المبلغ المالي المتفق عليه .

كما أفادت الاستدلالات بأن له شركاء يتم التنسيق من خلالهم ومعهم في عمليات التزوير.على الفور تم تكليف مجموعه من أعضاء التحريات بقسم التزييف والتزوير للانتقال وضبط الشخصين الأول والثالث في مدينه الأبيار .

وبعد ضبطهما والاستدلال معهما أفاد الأول بأنه سبق له أن تم توقيفه على ذمة قضيه تزوير مستندات عام 1999 كما أفاد بأنه قام بتزوير عدد من الشهادات الجامعية والمعاهد العليا والمتوسطة وشهادات المرتبات وكشوفات الحسابات للمصارف كما وسبق له تزوير إيصالات مالية للخزينة العامة.

وبالتوسع بالأستدلال تبين بأن المذكور الثاني كان قد سبق له تزوير كشوفات كتائب ( المناطق ) عام 2012 لمصلحة آخرين وتقاضى مبلغ ٥٠ ألف دينار

وبعد أن أكتسب خبره في الموضوع قام بتزوير كشوفات كتيبة لمصلحته بمبلغ 3 مليون دينار وبعد وصول الكشوفات للمالية وأعتمادها للصرف تم الأستيلاء عليها من مجموعه ذات نفوذ لم يستطع الحصول على منفعه منها .

ولتبيان كيفية قيامه بعمليات التزوير أوضح أن التزوير يتم بواسطة أجهزه موجودة بمنزله وشراء أنواع الورق من القرطاسية ويستخدم أحد برامج الفوتو شوب في تغيير البيانات وطباعة الأختام على المستندات المراد تزويرها بكافة أنواعها .

تم حصر الأشخاص الذين قام بتزوير إفادات تخرج لهم وتراخيص تجاريه وأعداد كشف بهم وإرساله لقسم البحث الجنائي الأبيار لضبطهم واتخاذ ما يلزم. وتم إيداع الموقوفين الحجز القانوني وإتمام الإجراءات مع النيابة العامة.(وال- بنغازي) س ع / ع م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال