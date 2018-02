المتوسط:

قامت أحد أفراد عناصر الأمن برأس جدير بتونس، بإيقاف شاب وشابة بالقرب من الساتر الترابي يحاولان التسلل من تونس إلى ليبيا، صباح اليوم السبت.

وكشفت التحريات أن العناصر التي تم ضبطها لا تحمل وثائق هوية لكنهما صرحا بأنهما من غينيا، وتم تسليمهما إلى الوحدات الحرس الوطني.

