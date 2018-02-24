منتسبو القوات الخاصة يؤكدون التزامهم بالضوابط العسكرية ويرفضون أي تصرفات فردية مسيئة

استنكر منتسبو القوات الخاصة الصاعقة، من ضباط، وضباط صف، وجنود، واحتياط، وقوات مساندة، استنكروا الأعمال التي تخل بالأمن العام وأمن المواطن، وقالوا إنهم جميعا تحت طائلة القانون، وأنهم غير مسؤولين عن التصرفات الفردية التي قد تصدر عن بعض الأفراد غير المنضبطين، بحسب ما جاء في البيان، مؤكدين أن هؤلاء لا يمثلون القوات الخاصة.

كما جاء في البيان أنهم ينبهون إلى عدم الزج بالقوات الخاصة، التي دفعت خلال الحرب على الإرهاب ألفا وأربعمئة شهيد، وألفين وأربعمئة جريح، في أي تصرفات فردية قد تنتج عن أي أفراد غير مسؤولين .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا