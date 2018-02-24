بالصور | مديرية أمن شحات تضبط أشخاص يبيعون ملابس عسكرية بدون ترخيص

ليبيا – تمكن أفراد مركز شرطة شحات بالتعاون مع جهاز الهجرة غير الشرعية شحات من ضبط أشخاص يبيعون ملابس عسكرية في سوق المدينة الشعبي.

وأكدت مديرية أمن شحات بحسب المكتب الإعلامي التابع لها قيام أفراد الأمن بشن حملة على مايعرف بسوق الجمعة الشعبي بعد ورود بلاغ ببيع ملابس عسكرية وأسلحة من أحد المواطنين.

وأشارت مديرية الأمن إلى ضبط بعض الباعة داخل السوق وبحوزتهم الملابس العسكرية والشرطية تباع دون ترخيص، لافتةً إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار تنفيذ الخطة التي تم إعدادها مسبقاً.

ومن الجدير بالذكر أن مدير أمن شحات قد أعلن الاستنفار الأمني ونشر دوريات على مداخل ومخارج البلدية بتاريخ 12 فبراير الجاري.

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