استعرض نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أحمد عمر معيتيق مع وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني العميد عبد السلام عاشور، ملف الأمن داخل مدينة مصراتة، صباح اليوم السبت، بحضور عميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد، وعضو المجلس البلدي على أبوستة.

وتطرق اللقاء إلى الخطط المتبعة لاستتباب الأمن داخل مدينة مصراتة ومكافحة الجريمة بكل أنواعها.

