الظواهر السلبية تطالب المواطنين بإيقاف البناء العشوائي وتقسيم الأراضي دون الرجوع للجهات المسؤولة

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طالب قسم مكافحة الظواهر السلبية المواطنين والأهالي بإيقاف البناء العشوائي وبيع وتقسم الأراضي، قبل مراجعة الجهات المسؤولة.

وداهمت قوة تابعة لمكافحة الظواهر السلبية بالبحث الجنائي معسكر الدشم بمنطقة الصفصفة غرب بنغازي والذي قام بعض المواطنين بتوزيعه وتقسيم أرضه والاستيلاء عليها.

جاء ذلك بعد أن باشر قسم مكافحة الظواهر السلبية التابع للإدارة العامة للبحث الجنائي برئاسة مقدم عبد المنعم المهشهش اليوم السبت , بتطبيق أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة ورئيس الإدارة العامة للبحث الجنائي المتضمنة وقف البناء والاعتداءات على أملاك الدولة.

يشار إلى أن اللجنة المشكلة لإزالة الأكشاك والمباني العشوائية برئاسة رئيس وحدة مكافحة الظواهر السلبية مقدم عبد المنعم المهشهش , كانت قد استأنفت عملها في وقتاً سابق في إزالة المباني العشوائية ,حيث قامت بإخطار أصحاب الأكشاك والمبانئ العشوائية لتسوية أوضاعهم قبل الإزالة.













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