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ورشة عمل عن التخطيط الإستراتيجى بمركز طبرق الطبى

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أقيمت صباح اليوم السبت بالقاعة التعليمية بمكتب الدراسات العليا و التدريب  بمركز طبرق الطبى ورشة عمل عن ” التخطيط الإستراتيجى ” ، وذلك لمدراء الإدارات و المكاتب و روؤساء الأقسام بالمركز .

وأوضحت الأستاذه أمباركة أحمد سليمان أحد المدربين بالورشة بإن الورشة أستغرقت من الوقت  ” 8 ” ساعات متواصلة ، بحضور ” 25 ” مشارك من مركز طبرق الطبى وبحضور مميزللمدير العام للمركز ” الدكتور فرج الجالى ” ، و عدد من موظفى و اطباء المركز .

وأشارت فى تصريح لـــ ” بوابة أفريقيا الإخبارية “  بإن الورشة كانت من تدريب المدرب الدولى ” الأستاذ مسعود الوهرانى ” ، وبمساعدة المدرب الدولى ” الأستاذ أبوبكر أدريس شعيب ” ، و المدرب الدولى ” عيد العمامى ” ، و المدربه الدولية ” الأستاذه أمباركة أحمد سليمان ” .

وأضافت بإن الورشة تطرقت إلى عدة محاور منها ” التجهيز لعملية التخطيط الإستراتيجى ، التمهيد للرؤية و الرسالة ، تحديد رؤية المؤسسة ، تحديد رسالة المؤسسة ، تحليل و تقييم رسالة المؤسسة ، تحديد القضايا و الغايات  الإستراتيجية ، تحديد الإسترتيجيات ، التنفيذ ، المتابعة و التقييم ” .

و تابعت الأستاذه أمباركة أحمد سليمان أحد المدربين بالورشة بإنه فى ختام الورشة وزعت شهادات الحضور و المشاركة للمستهدفين منها ، من قبل فرع مركز تنمية القوى العاملة الطبية بمركز طبرق الطبى ، منوهاً بإن الورشة أستمرت من الساعة ” 9 إلى 4 مساءً ” ، وأنه تم تشكيل فرق لوضع خطة إستراتيجية للمركز بحلول شهر يوليو القادم من هذا العام .

يذكر أن مركز طبرق الطبى شهد عدة ندوات و محاضرات وورش عمل طبية و إدارية متنوعة ، بالإضافة إلى نيل عدد من أطباءه درجة الدكتوراه فى مجالات و تخصصات طبية مختلفة ، وذلك تفعيلاً لدور المركز التعليمى . 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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