الصيد تكشف عن لقاء مرتقب بين الأعلى للدولة وهيئة الدستور

يعتزم وفد من الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور، عقد لقاء مع وفد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة خلال الأيام القليلة القادمة.

وكشفت عضو الهيئة التأسيسية للدستور رانيا الصيد، في تصريح خاص لبوابة أفريقيا الإخبارية، أن اللقاء سيترأسه رئيس لجنة حوار بالمجلس الأعلى للدولة موسى فرج، وسيتم خلاله مناقشة سبل المضي نحو الاستفتاء على مشروع الدستور، لافتة إلى أن السيد موسى فرج سيعلن عن موعد اللقاء خلال اليومين القادمين.

وكان لقاء مشترك، عقد خلال يومي 22 و23 من شهر فبراير الجاري بالعاصمة التونسية تونس، جمع بين عدد من أعضاء مجلس النواب، مع أعضاء من الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور، وتم خلاله التأكيد على المضي قدما في المسار التأسيسي الديمقراطي من خلال الدفع بالعملية الدستورية، وحث مجلس النواب على إصدار قانون الاستفتاء، والتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود المحلية والدولية لإنجاح المسار السياسي بهدف إيجاد سلطة تنفيذية واحدة في أسرع وقت ممكن، تعمل على توحيد المؤسسات وتهيئة البلاد للاستحقاق الدستوري للشعب الليبي لبناء دولة القانون والمؤسسات.

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