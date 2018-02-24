مالية الوفاق: وفرنا 5 مليارات دينار من معدل الإنفاق العام في 2017

قالت وزارة المالية بحكومة الوفاق، إن قيمة المخصصات المالية لدعم المحروقات بلغت 700 مليون دينار لسنة 2018.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، الجمعة، أن مخصصات المؤسسة الوطنية للنفط وصلت إلى 134 مليون دينار خلال يناير المنصرم، نافية اتهامها بإهدار المال العام في بند الاحتفالات بالذكرى 17 فبراير، موضحة أنها خصصت لذلك مليونًا و550 ألف دينار بناءً على كتاب أرسله لها رئيس المجلس الرئاسي، حسب البيان.

وأرجعت الوزارة سبب اهتمامها بقطاع النفط ومنحه الأولوية في تسييل مخصصاته، إلى أنه مصدر الدخل الوحيد المتاح حاليا لتغطية نفقات الموازنة العامة، مشيدة بدور العاملين بالوزارة في تخفيض معدل الإنفاق العام خلال سنة 2017 من 37 مليارا إلى 32 مليار دينار ليبي، وفق البيان.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أقر ميزانية العام 2017 بقيمة 37.56 مليار دينار تحت اسم “الترتيبات المالية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية