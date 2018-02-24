ليستر يخطف التعادل من ستوك.. ورمضان يكتفي بـالمشاهدة

تعادل فريقي ليستر سيتي و ستوك سيتي إيجابيًا بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الثمانية والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بادر فريق ستوك سيتي بالتسجيل في الدقيقة 43 عن طريق لاعبه شيردان شاكيري لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق ستوك سيتي.

في الشوط الثاني تمكن فريق الثعالب من إدراك هدف التعادل عن طريق جاك بوتلاند بهدف في مرماه عن طريق الخطأ.

وبهذه النتيجة تقاسم الفريقين نقاط المباراة ليصبح فريق ليستر سيتي 36 نقطة في المركز السابع بينما يصبح رصيد فريق ستوك سيتي 26 نقطة في المركز التاسع عشر من ترتيب جدول مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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