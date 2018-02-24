ماذا في اجتماع معيتيق وعاشور مع عميد بلدية مصراتة ؟

التقى النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، اليوم السبت، رفقة وزير الداخلية المكلف عبدالسلام عاشور، مع عميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد، وعضو المجلس البلدي علي أبوستة، لبحث ملف الأمن داخل مدينة مصراتة.

وتم خلال اللقاء الذي عقد في مقر البلدية، بحث الجهود التي يقوم بها منتسبي مديرية الأمن، والأجهزة الأمنية التابعة للوزارة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للمحافظة على استتباب الأمن داخل المدينة ومكافحة الجريمة بكل أنواعها.

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