اللجنة الرئيسيّة والتحضيرية تلتقي برئيس وأعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الهندسي العلمي الاول ببنغازي

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التقت اللجنة الرئيسيّة واللجنة التحضيرية لمؤتمر دولي ومعرض مصاحب لإعمار بنغازي بأعضاء هيأة التدريس بكلية الهندسة جامعة بنغازي، وأعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الهندسي الأول للإعمار الذي أقيم المدة الماضية بمدينة بنغازي.

وقامت اللجنة التحضرية للمؤتمر الهندسي العلمي الأول، متمثلة برئيسها الدكتور “عمر مصطفى ” والعضوين الدكتور “ناجي شعيب” والدكتور “حسن جِبْرِيل” بتقديم إيضاح محاور واهداف وتوصيات هذا المؤتمر.

من جهته قام رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي لإعمار بنغازي “صلاح العمروني” بتقديم شرح كافي عن محاور وأهداف المؤتمر وآلية المشاركة فيه.

كما قام رئيس اللجنة الرئيسيّة “عائشة الطبلقي” بدعوة أعضاء اللجنة للمؤتمر الهندي للمشاركة بأوراق علمية في المؤتمر. .

يذكر أن رئيس اللجنة الرئيسيّة كان قد تقدم بدعوة أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الهندسي العلمي الأول، لعقد اجتماع من أجل الاستفادة من توصياتهم.





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