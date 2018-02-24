ميركل: لابد من تغيير السياسة الألمانية تجاه إفريقيا

اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم السبت، أن تطوير السياسة الألمانية تجاه إفريقيا صار ضرورة.

وقالت ميركل، في كلمتها الأسبوعية المصورة بالفيديو، إن سياسة التنمية يجب أن تتغير، مضيفة: "لابد أن تثمر هذه السياسة تنمية حقيقية وليس الاقتصار على مجرد الدعم".

وأوضحت ميركل أن المسألة تتعلق بتطوير مشروع شبيه بمشروع مارشال لإعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية يتم تطبيقه الآن في أفريقيا لإنعاش ديناميكية الاقتصاد هناك.

وواصلت: "هنا أرى من واجب أوروبا كلها الإسهام في ذلك، فهذا الأمر في الأساس من واجبات العالم المتقدم".

وذكرت المستشارة الألمانية أن على ألمانيا أيضا أن تطور آليات جديدة لتمكين إفريقيا مثلا من الحصول على قروض بصورة أفضل، من شأنها تحسين التعاون مع بنك التنمية الأفريقي وتقليل أعباء الفوائد.

وأكدت ميركل أن المهم في ذلك هو إنجاز مشروعات كبرى للبنية التحتية في إفريقيا، وتشجيع الشركات الناشئة، ودفع الشركات المتوسطة، بحيث تنشأ وظائف جديدة".

وتستقبل المستشارة الألمانية، يوم الأربعاء المقبل، رئيس دولة غانا، نانا أكوفو أدو في برلين.

وقالت ميركل إنها ما تزال ترى مصاعب في غانا حتى مع وجود قيادة جيدة للحكومة الغانية، لكنها تداركت قائلة: "إلا أنني أرى أن الرئيس سلك طريقًا شجاعًا للغاية، الأمر الذي وجد صداه في تحسن أرقام الاقتصاد الغاني".

وكان التعاون مع إفريقيا هو أيضًا مركز الثقل في اهتمامات ألمانيا حين ترأست مجموعة العشرين العام الماضي.

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