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الخطوط الليبية: استئناف الرحلات الى مطار تمنهنت هدفه رفع المعاناة عن أهالي الجنوب

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد المتحدث الرسمي باسم الخطوط الجوية الليبية محمد قنيوة على أن الشركة قد باشرت في تسيير رحلاتها منذ يوم الأربعاء الماضي بواقع رحلة واحدة إلى مطار تمنهنت بهدف تقديم الخدمة لأهالي المنطقة الجنوبية.

قنيوة قال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة خير” الذي يبث عبر قناة “ليبيا الوطن” أمس الجمعة تابعتها صحيفة المرصد إن مجلس إدارة الشركة يناقش حالياً مع الجهات المختصة مقترح تسيير رحلات لأهالي الجنوب إلى مصر وتونس بهدف تلقي العلاج، لافتاً لوجود بعض الملاحظات لدى الطيران المدني المختص بالأمور الفنية.

وكشف المتحدث الرسمي باسم الخطوط الجوية الليبية عن عزمهم زيادة الرحلات الجوية في المدة القادمة من مطار إمعيتقية إلى تمنهنت، مشيراً إلى أن الشركة تحاول بقدر المستطاع رفع المعاناة عن أهالي الجنوب.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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