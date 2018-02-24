شمام : الحملة ضدنا هدفها تحجيم “مؤسسة الوسط”

أخبار ليبيا24

قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوسط الإعلامية محمود شمام إن ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط السعودية وإقحامنا في سلسلة مقالات تأتي في إطار حملة سياسية تنم عن سوء نية مبطنة التقطتها أقلام ومواقع بعضها منافسة وبعضها جيوش إلكترونية.

وأضاف شمام عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك – في معرض رده على تقرير صحيفة الشرق الأوسط حول تلقيه دعمًا من دولة قطر – أن هدف هذه المقالات ليس الطعن في شخصي فحسب بل محاولة لتحجيم “الوسط” التي أصبحت أحد مناير الدفاع عن الحريات العامة وتقديم الخبر الصحيح الموثق لمتابعيها من ليبيين وعرب وأجانب.

وتابع رئيس مجلس الإدارة أن هذه الحملة تصاعدت مع إعلان “الوسط” إطلاق منصتها الإعلامية الشاملة وقرب دخولها الفضاء العربي والدولي في محاولة لتقريب ليبيا للعالم وتقريب العالم لليبيا وتحولها من وسيلة إعلاميىة ليبية إلى وسيلة إعلامية تتجاوز المحيط الليبي.

وأكد شمام أن المقال يفتقد للترابط والتماسك وحسن المراجعة والمصادر ويهدف فقط لوضع علامات استفهام وليس لتقديم المعلومة الصحيحة، لافتا إلى أن تعمد نشر وثيقة غامضة ظللت بالأسود في بعض أجزائها خوفا من الملاحقة القانونية وربط الوثيقة بالوسط الذي لم يرد ذكرها أساسا بالوثيقة هو عمل أضعه أمام المسؤولين في الصحيفة الذي أعرف جيدا من يقودها ومن يمولها.

وواصل رئيس مجلس الإدارة “عند اتصال كاتب المقالة بي قال لي بالحرف الواحد إن هناك وثائق تفيد عن علاقة بين الوسط وشركة “ديلز” للمقاولات فأجبته بنعم وتعود تلك العلاقة إلى عام 2013 وقبل صدور الوسط بعام تقريبا وعندما رشحت تلك الشركة لبناء مقر “هانغر” لقناة ليبيا الأحرار بعد أن طلبت منا شركة الريان التي كانت تدير الجوانب المالية للقناة تسليم المقر الصغير الذي كانت تستعمله القناة داخل مقرها”.

وأفاد شمام، أنه خلال إدارته لقناة ليبيا الأحرار تغيرت الجهات المشرفة على مالية وإدارة القناة من الديوان الخاص إلى المكتب الهندسي إلى شركة الريان إلى الأركان، مشيرًا إلى أنه خلال تلك الفترة وحتى تقديمه الاستقالة في منتصف عام 2014 لم يتصرف هو ولا قيادة القناة في أية أمور مالية حيث يتم الصرف مباشرة على القناة.

ولفت رئيس مجلس الإدارة إلى أنه كان في مقابلاته الصحفية والتلفزيونية يؤكد أن تمويل القناة وبالكامل يأتي من قطر، مشيرًا إلى أن الإعلام الليبي بما فيها نحن يمول من خارج ليبيا إما فوق الطاولة أو تحت الطاولة والأمر في الواقع لا يخص ليبيا فقط بل العالم العربي وجزء كبير من العالم.

ودعا شمام منظمات الشفافية والمنظمات الدولية والعربية والليبية المتخصصة لزياراتهم وستفتح لهم السجلات المالية والحسابات البنكية وحتى الذمة المالية.

وطالب رئيس مجلس الإدارة مجلس النواب بتشكيل لجنة برلمانية للتأكد من سلامة السجلات المالية لكافة المؤسسات الإعلامية والسياسية.

يشار إلى أن المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون الليبي أصدرت قرارًا بوقف بث راديو الوسط بشكل كامل ونهائي في نطاق شرعية الحكومة الليبية المؤقتة، مرجعة السبب إلى تلقي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوسط الإعلامية محمود شمام تمويلا ماليًا من دولة قطر الداعمة الإرهاب بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط في 21 فبراير الجاري.

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