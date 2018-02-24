البعثة المشتركة ترحب بعودة أكثر من 28 ألف مهاجر من ليبيا إلى بلدانهم الأصلية

قالت بعثة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في ختام زيارتها إلى العاصمة طرابلس، لتعزيز التعاون بشأن قضايا الهجرة غير النظامية والحماية في ليبيا، قالت إنها ترحب بالتقدم المحرز في العودة الإنسانية الطوعية .

البعثة المشتركة أوضحت في بيان مشترك أن أكثر من ثمانية وعشرين ألف مهاجر تمت عودتهم الطوعية من ليبيا إلى بلدانهم الأصلية، منذ العام الماضي إلى الآن، مشيرة إلى ضرورة بذل جهود إضافية لضمان حماية اللاجئين .

وشددت البعثة المشتركة على ضرورة إجراء تسجيل شامل عند نقاط الوصول، وفي مراكز الاحتجاز من قبل السلطات الليبية، بدعم من المنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية شؤون اللاجئين، لضمان سلامة اللاجئين والمهاجرين، وتتبعهم.

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