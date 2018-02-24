نوح: هيئة الدستور متمسكة بالإعلان الدستوري

أكد رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نوح عبدالله، على تمسك الهيئة بالإعلان الدستوري، الذي توافق عليه الشعب الليبي.

وقال نوح في تصريحات صحافية، أن مجلس النواب لم يرد على مطالبات الهيئة بضرورة الانتهاء من قانون الاستفتاء حتى الآن، وأن الهيئة خاطبت الجهات الدولية والأطراف السياسية في الدولة إلا أنه لا يوجد آلية قانونية لإلزام المجلس بإقرار القانون، مسيرا إلى أن الهيئة لا تملك أية سلطة على مجلس النواب.

وأكد نوح، أن الخطوة المتبقية تعد مكملة من أجل الانتقال للمراحل المتقدمة في عملية حل الأزمة الليبية.

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