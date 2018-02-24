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«طبرق الطبي» ينظم ورشة عمل عن التخطيط الإستراتيجي

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

شهدت القاعة التعليمية بمكتب الدراسات العليا و التدريب  بمركز طبرق الطبى، صباح اليوم السبت، ورشة عمل عن «التخطيط الإستراتيجى»، لمدراء الإدارات و المكاتب و رؤساء الأقسام بالمركز .

أمباركة أحمد سليمان، أحد المدربين بالورشة، قالت إن الورشة حضرها 25  مشارك من مركز طبرق الطبى وبحضور مميز للمدير العام للمركز،  الدكتور فرج الجالى، وعدد من موظفى و أطباء المركز .

الجدير بالذكر أن مركز طبرق الطبى، شهد عدة ندوات و محاضرات وورش عمل طبية و إدارية متنوعة، بالإضافة إلى نيل عدد من أطبائه درجة الدكتوراه فى مجالات و تخصصات طبية مختلفة، وذلك تفعيلاً لدور المركز التعليمى .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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