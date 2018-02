«طبرق الطبي» ينظم ورشة عمل عن التخطيط الإستراتيجي

المتوسط:

شهدت القاعة التعليمية بمكتب الدراسات العليا و التدريب بمركز طبرق الطبى، صباح اليوم السبت، ورشة عمل عن «التخطيط الإستراتيجى»، لمدراء الإدارات و المكاتب و رؤساء الأقسام بالمركز .

أمباركة أحمد سليمان، أحد المدربين بالورشة، قالت إن الورشة حضرها 25 مشارك من مركز طبرق الطبى وبحضور مميز للمدير العام للمركز، الدكتور فرج الجالى، وعدد من موظفى و أطباء المركز .

الجدير بالذكر أن مركز طبرق الطبى، شهد عدة ندوات و محاضرات وورش عمل طبية و إدارية متنوعة، بالإضافة إلى نيل عدد من أطبائه درجة الدكتوراه فى مجالات و تخصصات طبية مختلفة، وذلك تفعيلاً لدور المركز التعليمى .

