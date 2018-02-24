غزل متبادل بين ليبيا وتركيا

شدد وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، من مدينة اسطنبول التركية، على ضرورة عودة الشركات التركية إلى ليبيا لاستكمال تنفيذ المشاريع المتوقفة.

وقابل هذه الدعوة، تصريح من وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، أكد فيه أن أنقرة مستعدة للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا، وتصريح آخر من المبعوث الخاص للرئيس التركي أمر الله إيشلار، بأن بلاده تنتظر افتتاح مطار طرابلس لتبدأ الرحلات المباشرة من الخطوط التركية بين البلدين.

“الغزل المتبادل”، جاء خلال المؤتمر الليبي التركي للتنمية والاستثمار في مدينة اسطنبول التركية، وهي ذاتها اسطنبول التي غادرتها سفينة محملة بأطنان من المواد المتفجرة متجهة لموانئ مصراتة بعد إيقافها في اليونان، ليُفتح التحقيق دون الكشف عن أي نتائج حول تفاصيل هذه الشحنة ومن وراءها.

تساؤلات تفرض نفسها عن أسباب الثقة بالشركات التركية دون غيرها ومنحها الأولوية في الإعمار والاستعجال في ذلك تجعل الباب مفتوحا أمام شكوك بأن تكون هذه الشركات حصان طروادة الذي تستخدمه تركيا لإرسال شحنات مماثلة لتلك التي أوقفتها اليونان.

تعزيز للعلاقات أكده المبعوث الخاص لأردوغان، والذي قال خلال المؤتمر إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج سيلتقي بنظيره التركي الاثنين القادم في اسطنبول.

شبهات تدور حول الدور التركي في ليبيا، وتعزيز للعلاقات في ظل وضع أمني هش وانقسام في المؤسسة العسكرية قد يفتح الباب أمام إطالة أمد الصراع ويقلل من فرص الوصول إلى حل قريب للأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد.

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