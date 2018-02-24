اتفاق ليبي – أمريكي لحماية الآثار الليبية

وقعت الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا، أمس الجمعة، في واشنطن، على مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها الولايات المتحدة بحماية الممتلكات الأثرية والثقافية الليبية على مدى الخمس سنوات القادمة.

ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب الليبي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بحكومة الوفاق الوطني لطفي المغربي، وعن الجانب الأمريكي نائب وزير الخارجية ستيفن غولدشتاين.

وقال لطفي المغيربي في مؤتمر صحفي تابعته بوابة افريقيا الإخبارية، إن مذكرة التفاهم استغرق اعدادها 15 شهرا، وشارك فيها نخبة من الأكاديميين والعاملين في مجال الآثار من الجانبين الليبي والأمريكي، تحت إشراف مكتب الدبلوماسية والشؤون العامة بوزارة الخارجية الأمريكية والسفارة الليبية بواشنطن.

وأضاف المغيربي، أنه في ظل الظروف الصعبة والانقسام السياسي في ليبيا فقدت البلاد العديد من المقدرات الأثرية ، موضحا أن الهدف من توقيع مذكرة التفاهم هو العمل مع الولايات المتحدة لاسترجاع الآثار الليبية المسروقة في عدد من دول العالم.

وأوضح أن مصلحة الآثار الليبية سعت للعمل مع عدد من الدول لاستعادة ما يمكن استعادته إلا أن هذا الأمر ليس بالبيسير، مشيرا إلى أنه تم رصد آثار ليبية في اسبانيا جار العمل على استعادتها.

أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بحكومة الوفاق الوطني أن الشغل الشاغل لحكومته هو العمل على استعادة استقرار ليبيا وأمنها وقطع سبل تمويل الجماعات الإرهابية والقضاء عليها .

ومن جهته أكد نائب وزير الخارجية ستيفن غولدشتاين أن بلاده ستلتزم بموجب الاتفاقية بحماية الممتلكات الأثرية الليبية على أوسع نطاق ، مضيفا أن بلاده تقدم الدعم الكامل لجهود حكومة الوفاق لبناء دولة موحدة أكثر استقرارا.

يشار إلى أن هذا التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي ضمن اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو” لعام 1970، بشأن وسائل تحريم ومنع تصدير الممتلكات الثقافية واستيرادها.

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