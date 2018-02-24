العريبي : توزيع مركبات جديدة على “25”مديرية أمن بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد

بنغازي 24 فبراير 2018 (وال) – باشرت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة في توزيع مركبات خاصة بمديرات الأمن اليوم السبت، وذلك في حضور معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبد السلام البدري .

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة السيد حاتم العريبي إن هذه الخطوة تأتي بناء على تعليمات دولة رئيس الوزراء ووزير الداخلية المكلف السيد عبدالله لتقديم الدعم لكافة المديريات التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة .

وذكر العريبي أن المركبات والآلية والسيارات التي تم توزيعها تشمل “25”مديرية الأَمن بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي من أمساعد إلى سرت وحتى الكفرة مروراً بالواحات جالو أوجله وأجخرة .

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة أن من بين الجهات الأمنية التي تم تسليمها سيارات إدارة المنافذ بوزارة الداخلية.

وأشار إلى أن هذه الدفعة من السيارات تعتبر الأولي للعام الحالي 2018 .

يشار إلى أن دولة رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني قام بتوزيع مركبات خاصة بمديرات الأمن في عام 2016 على مديريات كل من درنة والهلال والبيضاء وشحات والأبرق. (وال – بنغازي) ع م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال