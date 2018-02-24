ضبط إفريقيين إثنين حاولا التسلل من تونس إلى ليبيا

أوقفت الوحدة البحرية المتمركزة بنقطة الرصد المتقدمة بمعبر راس جدير الحدودي بين تونس وليبيا, اليوم السبت 24 فيفري 2018, شابين (شاب وفتاة) حاولا التسلل من تونس إلى ليبيا. وأوضح بلاغ لوزارة الدفاع التونسية أنه تم ضبط الشابين انفي الذكر بالقرب من الساتر الترابي على الحدود التونسية الليبية وهما بصدد محاولة التسلل إلى الجارة الليبية. وبالتثبت منهما تبين أنهما دون وثائق هوية وصرحا بأنهما من غينيا, ليتم لاحقا تسليمهما إلى وحدات الحرس التونسي.

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