الدرسي يطالب بتوضيح هيكل الدستور الذي سيتم الاستفتاء عليه هذا العام

أعرب عضو مجلس النواب ” إبراهيم الدرسي” عن تخوفه إزاء تكرار السيناريو الخاص بالدستور 2016.

وقال “الدرسي”تم تسليم دستور عام 2016 و الجميع على علم بذلك”، إلا أنه “بعد حكم المحكمة العليا طرابلس بعدم ولاية القضاء على لجنة الستين، فإنه تم عدم العمل بهذا الدستور ، و الآن دستور عام 2017 والذي صدر ضده حكم قضائي والذي نقصه حكم المحكمة العليا هو عدم ولاية القضاء على لجنة الستين.”

ووجه “الدرسي” تساؤلا إلى لجنة الستين أي الدستورين سيتم الاستفتاء عليه” وذلك بحسب تعبيره.

