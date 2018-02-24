الداخلية التونسية: إيقاف 16 سوريا على الحدود مع الجزائر

تونس-سبوتنيك. وأوضح البيان، أن السلطات التونسية تحقق مع الموقوفين في كيفية تسللهم إلى الحدود التونسية ودوافع ذلك، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتتخوف السلطات التونسية من إمكانية وجود متطرفين ضمن اللاجئين السوريين الذين وصلوا بوقت سابق إلى الجزائر المجاورة.

وفي الفترة الأخيرة يتسلل أعداد من السوريين، من الجزائر إلى تونس تمهيدا للانتقال إلى ليبيا ومنها ركوب قوارب الهجرة السرية إلى جنوب أوروبا.

وخلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، تمكنت الوحدات العسكرية التونسية من إيقاف 165 شخصا معظمهم أفارقة دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية، وتم “حجز أسلحة وشاحنات وسيارات تهريب محملة ببضائع”.