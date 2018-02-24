تركيا تعلن عن تنفيذ مشاريع جديدة في ليبيا

قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، السبت، إن مسؤولي بلاده سيجلسون مع الحكومة الليبية لوضع اللمسات الأخيرة على المشاريع التي نفذتها الشركات التركية، وبحث إنجاز مشاريع جديدة. جاء ذلك في كلمة له بمؤتمر التنمية والاستثمار الليبي التركي، الذي احتضنته مدينة إسطنبول، اليوم السبت، وتستمر فعالياته على مدى يومين.

وقال زيبكجي لدى تعليقه على مشاكل المقاولين الأتراك في ليبيا “سنجلس مع الحكومة الليبية، لتصفية المشاريع التي أُنجزت أولا، ومن ثم النظر فيما يمكن القيام به بسرعة حول المشاريع التي يمكن العمل عليها”. وتابع: “الحكومة الليبية ستحدد أولوياتها، ونحن سنقوم بما يقع على عاتقنا من مهمات وفقا لهذه الأولويات”.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية بالحكومة الليبية محمد سيالة خلال المؤتمر، عن تشكيل لجنة مشتركة بين ليبيا وتركيا للتعاون الاقتصادي والاستثمار بين البلدين. وأضاف سيالة في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” (خاصة) أن اللجنة ستدرس وضع الشركات التركية العاملة في ليبيا. وتنفذ تركيا العديد من المشروعات في ليبيا لا سيما في مجال الكهرباء، إذ تتعدى قيمة المشاريع في القطاع 3 مليارات دينار ليبي (نحو 2.25 مليار دولار أمريكي)، بحسب ما صرح به في وقت سابق اليوم رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء في ليبيا المهندس عبد المجيد حمزة.

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