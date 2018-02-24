الاعتداء بالعنف على نور الكاديكي ببنغازي

قامت مجموعة ترتدي الزي عسكري، بالاعتداء بالضرب على الفنانة نور الكاديكي، في مدينة بنغازي.

وقالت الكاديكي في تدوينة نشرتها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك” الذين اعتدوا عليا بالضرب، لا يمثلون المؤسسة العسكرية الشريفة في بنغازي بل هم مجموعة من شباب يرتدون ملابس عسكرية فقط، وتم القبض على 2 منهم، والشرطة تبحث عن باقي الـ7″، بحسب تعبيرها.

يشار إلى أن الكاديكي كانت قد قامت مؤخرا بزيارة إلى جرحى التفجيرات الإرهابية في مدينة بنغازي المتواجدين في مستشفي القبة بالعاصمة المصرية القاهرة.

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