مركبات وآليات لضبط المنافذ

أقيمت احتفالية بمعهد تدريب الشرطة بنغازي، بمناسبة تسلّم مركبات وآليات من وزارة الداخلية التابعة للحكومة المؤقتة.

وقال مكتب الإعلام الأمني للإدارة العامة لأمن المنافذ، في بيان، إن هذه الركبات والآليات، سيتم توزيعها على كافة المنافذ الجوية والبحرية والبرية والإدارات التي تتبع الوزارة.

وأضاف المكتب إن هذه الخطوة تأتي لسد نقص المركبات التي تعاني منه كافة المنافذ الأمنية، وليسير العمل بشكل جيد، ولضبط الأمن في مختلف مناطق البلاد.

وحضر الاحتفال العديد من الشخصيات منها، مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ العقيد صلاح الخفيفي، ونائب رئيس الحكومة المؤقتة عبدالسلام البدري، ومدير إدارة الآليات بالوزارة عقيد محمد امبارك، ورئيس قسم المركبات عقيد أحمد بوزكرة، ومدير الإدارة العامة للمشروعات حمزة الخفيفي، وبعض من الضباط وضباط الصف.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية