المتوسط: قال المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، اليوم السبت، إن السفينة مسك شيلا وصلت إلى الميناء، وعلى متنها مئة وثلاثة وأربعون حاوية من البضائع المختلفة . وأضاف «الشهيبي»، عبر صفحة الميناء الرسمية على موقع فيسبوك، إن السفينة التابعة لوكالة الاسطرلاب للتوكيلات الملاحية، ستقوم بشحن مئة وثماني عشرة حاوية فارغة من الميناء .

