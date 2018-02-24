مقتل طالبة وإصابة سيدة في إطلاق نار على حافلة قرب مركز سبها الطبي

أفاد الناطق باسم مركز سبها الطبي، أسامة الوافي لـ “قناة ليبيا”، بمقتل طالبة صباح اليوم، وإصابة امرأة في إطلاق نار استهدف حافلة تنقل موظفات وطالبات قرب المركز الطبي، دون التعرف على الجهة التي أطلقت النيران .

وأوضح الوافي أن الطالبة أصيبت برصاصة اخترقت كتفها، واستقرت في الصدر، ولم يتمكن المسعفون من إنقاذ حياتها، بينما أصابت طلقة أخرى امرأة في ساقها، وقد تلقت العلاج، وهي بحالة جيدة.

وجدد الوافي دعوة المركز الطبي جميع أطراف النزاع في المدينة إلى تجنيب المركز والمدنيين، آثار الاشتباكات التي يشهدها المدخل الجنوبي للمدينة.

يذكر أن المدخل الجنوبي لمدينة سبها يشهد اشتباكات مسلحة بين أطراف لم تحدد هويتها حتى الآن، في حين تتواصل مساعي أعيان وفد برقة للمصالحة بين جميع الأطراف، منذ التاسع من فبراير الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا