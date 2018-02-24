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القوات الخاصة الليبية: لا مسؤولية لنا عن تصرفات أفرادنا غير المنضبطين

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

القاهرة- سبوتنيك. وقالت القوات الخاصة (الصاعقة) في بيان لها اليوم السبت 24 فبراير/ شباط إن جميع أبناء الوطن تحت طائلة القانون، مشددة على عدم مسؤوليتها عن تصرفات بعض أفرادها “غير المنضبطين”.

وأشارت القوات الخاصة في بيانها إلى أنها تسعى لاستتباب الأمن وفرضه.

ونبهت القوات الخاصة على عدم إدخالها في ما يقترفه “أفراد عشوائيين، وغير منضبطين من أعمال مضله أو مغرية”.

وأضافت القوات في بيانها أن هدفها هو حماية ونصر الحق.

وشهدت مدينة بنغازي الليبية سلسلة تفجيرات في عدد من مساجدها، أخرها كان في مسجد منطقة الماجوري نتج عنه “قتيل و62 جريحا”.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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