“الخاصة”: جميعنا تحت القانون

استنكرت القوات الخاصة، بإمرة اللواء ونيس بوخماده، الأعمال التي تخل بالأمن العام وأمن المواطن، مؤكدة أنها وجميع المواطنين تحت مضلة القانون.

وأكد بيان للقوات الخاصة، ألقي خلال الجمع الصباحي بحضور اللواء بوخمادة، وضباط وضباط صف وجنود، السبات، إن القوات غير مسؤولة عن أي تصرفات فردية تصدر من بعض الأفراد غير المنضبطين والمحسوبين على هذه المؤسسة العسكرية، وأن أفعالهم لا تمثل القوات الخاصة كوحدة عسكرية عريقة ومنضبطة كافحت وناضلت رغم كل الظروف وضعف الإمكانيات.

وشدد البيان أن القوات الخاصة كوحدة عسكرية، منضبطة وتنطوي تحت القيادة العامة، وأنها تسعى لاستباب الأمن وفرضه، رافضا زج اسمها في ما يقترفه أفراد عشوائيين غير منضبطين من أعمال، مؤكدة أنها ستظل دائما تحت مضلّة القانون.

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