النائب علي الصول : لا موعد لمناقشة مشروع قانون الاستفتاء على الدستور

طبرق 24 فبراير 2018 (وال) – قال النائب في مجلس النواب علي الصول إنه لم يتم إدراج مشروع قانون الاستفتاء على الدستور حتى الآن على جدول الأعمال بمجلس النواب .

وأوضح الصول في تصريحات لـ”سبوتنيك”، أن المدرج على جدول الأعمال هذا الأسبوع، هو مشروع القانون المتعلق بآلية اختيار المرشحين للمجلس الرئاسي، والمكون من ثلاثة أعضاء لإقراره، وأنه يحظى بأهمية داخل مجلس النواب، من أجل التوافق مع أعضاء المجلس الاستشاري للدولة، وذلك لاستكمال مقترحات تعديل الاتفاق السياسي.

وأوضح الصول أن الانتهاء من المرحلة الأولى المتعلقة بالاتفاق السياسي يمكن أن يتبعها مناقشة مشروع قانون الاستفتاء والتعديلات التي تجرى عليه، وعرضه على المجلس خلال الفترة المقبلة، إلا أنه لم يتم تحديد موعد محدد له بعد.

من ناحيته، قال رئيس هيئة الدستور نوح عبد السيد في تصريحات لـ “سبوتنيك”، إن مجلس النواب لم يرد على مطالبات الهيئة بضرورة الانتهاء من القانون حتى الآن، وأن الهيئة خاطبت الجهات الدولية والأطراف السياسية في الدولة إلا أنه لا يوجد آلية قانونية لإلزام المجلس بإقرار القانون.

وأضاف عبد السيد أن الهيئة لا تملك أية سلطة على مجلس النواب، وأنها متمسكة بالإعلان الدستوري، الذي توافق عليه الشعب الليبي، وأن الخطوة المتبقية تعد مكملة من أجل الانتقال للمراحل المتقدمة في عملية حل الخلافات الموجودة في ليبيا. (وال – طبرق) ع م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال