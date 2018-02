الشكري يطالب البرلمان الليبي بإعلان الحرب على “قطر” ومحاسبة “بوسهمين”

المتوسط – سامر أبو وردة

قال مستشار الشبكة الليبية لمنظمات المجتمع المدني، صلاح الدين الشكري، إن اعتراف رئيس المؤتمر العام المنتهية ولايته، نوري بوسهمين، بتقديم الدعم المباشر للإرهاب في بنغازي، “فضلاً عن كونه غباءً سياسياً، فإنه لابد أن يحاكم – وفقاً للقانون الجنائي الليبي والدولي – كمجرم حرب، وذلك لما ارتكبه من جرائم قتل بحق المدنيين، فضلاً عن رجال القوات المسلحة والشرطة”.

وأوضح الشكري، في لقاء عبر قناة “ليبيا الحدث”، أن “بوسهمين” هو أحد أدوات العدوان على الشعب الليبي، والذي تقوده قطر بدعم من تركيا والسودان، ولابد أن يذكر بـ”المتهم نوري بوسهمين” المتهم بجرائم حرب، مضيفاً أن هناك مخططاً يستهدف حمايته بمحاكمته أمام الجنائية الدولية، مؤكداً أن القضاء الليبي لديه من التراكم ما يجعله قادراً على محاكمة كل من ارتكب جرم بحق الشعب الليبي.

وعن كيفية محاسبة قطر قانونياً لدعمها الإرهاب على الأراضي الليبية، طالب “الشكري” الشرعية الليبية متمثلة في البرلمان الليبي بإعلان الحرب على قطر، والإعلان عن مسؤوليتها المباشرة عن كل ما حدث من دمار وقتل في بنغازي وسرت وورشفانة وغيرها من المدن الليبية، وبالتالي تحميلها تكلفة إعادة الإعمار، والتي تقدر بـ”تريليون” دولار.

يذكر أن “بوسهمين” كان قد اعترف خلال لقاء أجرته معه قناة “النبأ” المدرجة ضمن قائمة الإرهاب لدى دولة الإمارات العربية ومصر والبحرين والسعودية، والمملوكة للقيادي في الجماعة الليبية المقاتلة عبد الحكيم بلحاج، بمسؤوليته عن إرسال القوارب المحملة بالأسلحة من الغرب الليبي إلى مدينة بنغازي دعماً للمجموعات الإرهابية كجماعة مجلس شورى بنغازي، التي كان يقاتلها الجيش الوطني على مدى ثلاثة أعوام.

