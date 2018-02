المتوسط :

رحل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس تسعة عشر مهاجرا غير شرعي إلى بلادهم و المتواجدين بمقر الجهاز عبر الرحلات الجوية.

وأوضح الجهاز، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأن المهاجرين ينتمون إلى الجنسية المغربية، مؤكدا أن عودتهم إلى بلادهم تمت عبر مطار معيتيقة الدولي، إلى مطار تونس قرطاج، ثم إلى مطار محمد الخامس، بالدار البيضاء في المملكة المغربية

