مهجرو تاورغاء يحملون الجهات المحلية والدولية مسؤولية منعهم العودة إلى ديارهم

المتوسط :

حمل المهجرون من أهالي تاورغاء في قرارة القطف شرقي بني وليد، مجلس النواب، والرئاسي، والدولة، المسؤولية القانونية والأخلاقية عما وصفوه بــ”الصمت” إزاء منعهم العودة إلى ديارهم

كما حمل المهجرين المبعوث الأممي “غسان سلامة”، أيضا، المسؤولية القانونية والأخلاقية لعدم إيجاده حل لعودتهم إلى بيوتهم، مطالبين المشايخ وعقلاء ليبيا بالتدخل العاجل والفوري لإنهاء هذه الأزمة.

