مكافحة الإرهاب تعتقل إرهابيا مصريا حاول الفرار من درنة إلى أجدابيا

أجدابيا 24 فبراير 2018 (وال) – تمكنت قوات مكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة من اعتقال مواطن مصري ينتمي إلى جماعة الإخوان الإرهابية المصرية يدعى السعيد القرضاوي يحاول الهرب من شرق البلاد إلى مدنية أجدابيا .

وبحسب قوات المكافحة فأن شخص سوري مقيم في ليبيا منذ 20 عاما، تورط في عملية تهريب الداعشى المصري إلى مدينة أجدابيا.

ووجهت قوات مكافحة الإرهاب للإرهابي المصري اتهامات بتحريض الجماعات الإرهابية في مدن بنغازي ودرنة وسرت ضد القوات المسلحة العربية الليبية .

وقالت قوات مكافحة الإرهاب في بيان اليوم السبت إن “المعتقل يدعى السعيد مسعود عثمان القرضاوى، مصري الجنسية يحمل جواز سفر رقم A12774093، من مواليد كفر الشيخ ويعمل طبيبا”.

وبحسب البيان فإن “القرضاوي نشر عددا من الرسائل التحريضية ضد القوات المسلحة العربية الليبية عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك”.

وأشارت قوات مكافحة الإرهاب إلى مواصلتها التحقيق في الواقعة المتهم فيها السعيد القرضاوي بعد اعتقاله.

وقالت قوات مكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة في ليبيا بأن المدعو القرضاوي كان يتواصل عبر فيسبوك مع شخص إرهابي يدعي هشام القرضاوى.

وأشارت إلى أنه دار بينهما حديثا حول الانتخابات الرئاسية المصرية ورغبة المتهم السعيد القرضاوى في الترشح لكن انتمائه لتنظيم الإخوان منعه من الإقدام على تلك الخطوة. (وال – أجدابيا) ع م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال