نفى علي الصول، عضو مجلس النواب، إدراج مشروع قانون الاستفتاء على الدستور حتى الآن على جدول الأعمال بمجلس النواب .

وقال «الصول» في تصريحات صحافية، إن الانتهاء من المرحلة الأولى المتعلقة بالاتفاق السياسي يمكن أن يتبعها مناقشة مشروع قانون الاستفتاء والتعديلات التي تجرى عليه، وعرضه على المجلس خلال الفترة المقبلة، إلا أنه لم يتم تحديد موعد محدد له بعد.

