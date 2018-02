مقتل طالبه وإصابة امرأة في استهداف حافلة قرب مركز سبها الطبي

المتوسط:

قتلت طالبة واصيبت امرأة أخري، اليوم السبت، في استهداف حافلة تنقل موظفات وطالبات بأعيرة نارية من قبل مسلحين مجهولين قرب مركز سبها الطبي.

وأوضح الناطق باسم مركز سبها الطبي، أسامة الوافي أن الطالبة أصيبت برصاصة اخترقت كتفها، واستقرت في الصدر، ولم يتمكن المسعفون من إنقاذ حياتها، بينما أصابت طلقة أخرى امرأة في ساقها، وقد تلقت العلاج، وهي بحالة جيدة.

وطالب الوافي جميع أطراف النزاع في المدينة إلى تجنيب المركز والمدنيين، آثار الاشتباكات التي يشهدها المدخل الجنوبي للمدينة.

يشار إلى أن المدخل الجنوبي لمدينة سبها يشهد اشتباكات مسلحة، في حين تتواصل مساع أعيان وفد برقة للمصالحة بين جميع الأطراف، منذ التاسع من فبراير الجاري.

