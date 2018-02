المتوسط:

أفادت مصادر مطلعة عن قيام مسلحون مجهولون بأغلاق الطريق الرابط بين منطقتي عرادة وتاجوراء.

وبحسب المصادر، فإن المسلحين قاموا بأغلاق الطريق مستخدمين السواتر الترابية، مشيرة إلى أنه لم يعرف بعد الجهة التي ينتمي لها هؤلاء المسلحون.

The post مجهولون يغلقون الطريق الرابط بين منطقتي عرادة وتاجوراء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية