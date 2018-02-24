بشير صالح يتعرض لمحاولة اغتيال في جوهانسبرج

كشف مقرّبون من عائلة مدير مكتب العقيد معمر القذافي، رئيس محفظة أفريقيا خلال النظام السابق بشير صالح (72 عاما)، أنه تعرض لإطلاق نار من قبل مهاجمين قرب منزله في جوهانسيبرج بجنوب إفريقيا ، لاذ المهاجمون بعدها بالفرار فيما قامت الشرطة بتطويق المكان .

وأشارت ذات المصادر إلى أن صالح أصيب بطلقتين واحدة في الصدر والأخرى في الجزء الأسفل من جسده ما دفع الأطباء إلى إخضاعه إلى عملية جراحية فور نقله إلى المستشفى في حالة مستقرة .

يشار إلى أن بشير صالح يقيم منذ فترة طويلة ما بين جوهانسبيرغ والعاصمة الفرنسية باريس منذ مغادرته البلاد عقب سقوط النظام السابق سنة 2011 .

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