أمن المنافذ: خبر “مارينا” عار عن الصحة

نفى مسؤول مكتب الإعلام الأمني بالإدارة العامة لأمن المنافذ النقيب البابا العبدلي، السبت، الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الأجتماعي، والتي تفيد بضبط أمن المنافذ بميناء بنغازي البحري 40 حاوية مخالفة على متن السفينة (مارينا) محملة بالطوب الحجري والمياة المعدنية.

وقال العبدلي لقناة “218 نيوز”، إن هذه الأخبار عارية عن الصحة، موضحا أن هذه الضبطية كانت في العام الماضي، وأن سفية (مارينا) لم تدخل ميناء بنغازي البحري منذ ثلاثة أشهر.

وتداول رواد مواقع التواصل الأجتماعي خبرا يفيد بضبط 40 حاوية محملة بالطوب الحجري والمياه المعدنية من قبل أمن المنافذ بميناء بنغازي البحري، وكانت مرفقة بفواتير سُكّر ومواد غذائية بقيمة 8 ملايين دولار.

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