طالب عراقي يتبرع لإعمار جامعة بنغازي

تبرع أحد خريجي جامعة بنغازي، بعد خمسة عشر عام من تركه للجامعه، بمبلغ من المال لأجل صندوق إعادة إعمار الجامعة عرفانا وتقديرا على ما قدمته له من علم

وأفاد المهندس عمار الخطيب، خريج جامعة بنغازي والمدرب المعتمد بشركة مايكروسوفت والمنسق لمشاريع منظمة سند في العراق، في تصريحات مرئية، بأنه علم بأن هناك صندوق إعمار للجامعة من خلال أحد اصدقائه فقام بالتحقق من الأمر والبدء في اجراءات التبرع لها لأنه مدين لها بالكثير، على حد تعبيره.

و تابع الخطيب قائلا “كان لابد أن اقدم الجميل لتلك الجامعة لأنني عشت ببنغازي أكتر عما عشت في بغداد .. فجامعة بنغازي هي جزء هام في حياتي”.

