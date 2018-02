أوقفت دورية تابعة لمركز الحرس البلدي شحات مركبة تقل شحنة من لحم الأبقار بسبب مخالفتها للشروط الصحية في النقل والتخزين

وقامت الدورية بعملية تفتيش وحجز للشحنة التي تقدر بـستين كيلوغراما، بعد أن تبين بإصابة اللحوم بمرض الصفراء والدودة الدرقية، فضلا عن انبعاث روائح كريهة منها، بالإضافة إلى كونها غير قابلة للاستهلاك البشري، وتم إحالة القضية إلى وحدة التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

