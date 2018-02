«أمن المنافذ» ينفي ما تردد حول ضبط 40 حاوية مخالفة على متن السفينة «مارينا»

المتوسط:

نفى مسؤول مكتب الإعلام الأمني بالإدارة العامة لأمن المنافذ النقيب البابا العبدلي، اليوم السبت، الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الأجتماعي، والتي تفيد بضبط أمن المنافذ بميناء بنغازي البحري 40 حاوية مخالفة على متن السفينة (مارينا) محملة بالطوب الحجري والمياة المعدنية.

وقال العبدلي في تصريحات صحافية، إن هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة، موضحا أن هذه الضبطية كانت في العام الماضي، وأن سفية (مارينا) لم تدخل ميناء بنغازي البحري منذ ثلاثة أشهر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبرا يفيد بضبط 40 حاوية محملة بالطوب الحجري والمياه المعدنية من قبل أمن المنافذ بميناء بنغازي البحري، وكانت مرفقة بفواتير سُكّر ومواد غذائية بقيمة 8 ملايين دولار.

