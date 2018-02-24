البحث الجنائي يداهم مصنعي خمور في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

قامت دوريات البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، بمداهمة مصنعين للخمور أحدهما في مدينة بنغازي.

وذكر مكتب الإعلام بالإدارة العامة للبحث الجنائي، أن تم مداهمة مصنعي خمور وذلك بناءً على تعليمات مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الظواهر السلبية وضبط الخارجين عن القانون .

وأضاف أنه تم مداهمة مصنع بمنطقة الماجوري خلف العيادة يخص شخص مطلوب لسوابق جنائية والمصنع الثاني بمنطقه القرية خلف معسكر الصاعقة.

وتابع أنه تم تحريز كميه 50 جالون سعة 20 لتر و4 خزانات بسعة أجمالية 4000 لتر و4 براميل حديد معدة للتقطير لتكون المحصلة النهائية للكمية المحرزة من الخمرة 5800 لتر وتحريز المعدات الخاصة بالتصنيع .

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