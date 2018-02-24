وزارة الصحة ترسل قافلة طبية ‎لأهالي تاورغاء في قرارة القطف

البيضاء ‎24 فبراير 2018(وال)- سيرت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، قافلة طبية، لتقديم الخدمات الصحية والطبية لعائلات تاورغاء المتواجدين في منطقة قرارة القطف بعد توقف رحلة عودتهم إلى مدينتهم منذ الأول من فبراير الجاري.

‎وقال مدير غرفة الإسعاف والطوارئ في ديوان وزارة الصحة الأستاذ إبراهيم اليتيمي اليوم السبت، إن القافلة الطبية مكونة من مجموعة أدوية ومستلزمات ومعدات طبية والاحتياجات الفعلية في مجال الإسعافات الأولية وعقار لدغ العقارب نظرا لإصابة عدد من الحالات في تلك المنطقة الصحراوية من أهالي تاورغاء المتواجدين في منطقة قرارة القطف.

‎وأضاف اليتيمي، أن القافلة احتوت أيضا على أسره طيبه تم تسليمها للمستشفي الميداني بمخيم قرارة القطف بحضور رئيس المجلس المحلي تورغاء، فيما تقوم وزارة الصحة المؤقتة علي تجهيز مستشفي ميداني متكامل بالإضافة إلى توفير الأدوية، لمن يعانون من أمراضا مزمنة مثل الضغط والسكري وبعض الأمراض الأخرى.

‎ونوّه رئيس غرفة الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة المؤقتة ، إلى أن الوزارة تسعي إلى توطين العلاج وتسهيل تقديم الخدمة الصحية لنازحي تاورغاء بالمخيم عن طريق تجهيز المستشفي الميداني إلى حين انتهاء الأزمة الحالية يتم من خلالها تقديم الفحص والتشخيص والدواء المجاني.

يشار إلى أن مخيم قرارة القطف الذي يتجمع فيه أهالي تاورغاء؛ يقع على بعد 85كم عن مدينة بني وليد؛ في حين يبعد عن مدينة تاورغاء مسافة 25كم.

هذا وكانت القافلة قد أرسلت مساء أمس الجمعة بناء على تعليمات من وكيل عام وزارة الصحة، الدكتور سعد عقوب وفق خطه طبية منظمه معده مسبقا، برئاسة رئيس غرفه الإسعاف والطوارئ الأستاذ إبراهيم اليتيمي، وعضوية كلا من مفتاح ناصر، وعبدالفتاح الوحيشي، ومحمد العبد، وعدد من موظفي الديوان في وزارة الصحة.(وال- البيضاء) س ع / ع م

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